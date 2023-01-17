Подрядчика оштрафовали на 100 тыс. рублей за снежные завалы в двух районах Петрозаводска

Кондопожское ДРСУ выплатит крупный штраф за сугробы у пешеходных переходов на Кукковке и Древлянке, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Муниципальный подрядчик, ответственный за уборку снега в карельской столице, крупно оштрафован.



Кондопожское ДРСУ должно выплатить сто тысяч рублей за снежные валы вблизи пешеходных переходов и перекрестков на Кукковке и Древлянке. Если рабочие не наведут порядок, будут начисляться пени, сообщили в мэрии города.



Кроме того, чиновники комитета ЖКХ нашли скользкие участки тротуаров на Зареке, Кукковке, Голиковке, Древлянке и в Железнодорожном районе.



Подрядчику даны сутки на устранение замечаний. Время истекает сегодня вечером. Напомним, на традиционной планерке в понедельник глава столицы Карелии Владимир Любарский потребовал от подрядчика срочно усилить борьбу с гололедом на тротуарах.