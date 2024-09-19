Подрядчика оштрафовали за некачественный ремонт школы на юге Карелии

Завершит работы другая организация.

Подрядчику «СИБИРЬСТРОЙПРОЕКТ» выставили пени и штрафы за некачественный ремонт школы № 1 в Олонце.

Как сообщили в администрации Олонецкого района, работы по ремонту выполнены таким образом, что дальнейшая безопасная эксплуатация здания невозможна. Контракт с компанией расторгнут.

Ремонт фасада начальной школы завершит более надежная компания «Северное сияние». Работы начнут на следующей неделе. Новый подрядчик уже закупил материалы.

Внутри здания ремонт уже завершили и учебный процесс продолжат в полном объеме, отметили в администрации.

Ранее мы писали о том, что завершается ремонт детской школы искусств в Суоярви.