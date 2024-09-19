Подрядчика оштрафовали за некачественный ремонт школы на юге Карелии

Завершит работы другая организация.
Подрядчику «СИБИРЬСТРОЙПРОЕКТ» выставили пени и штрафы за некачественный ремонт школы № 1 в Олонце.
Как сообщили в администрации Олонецкого района, работы по ремонту выполнены таким образом, что дальнейшая безопасная эксплуатация здания невозможна. Контракт с компанией расторгнут.
Ремонт фасада начальной школы завершит более надежная компания «Северное сияние». Работы начнут на следующей неделе. Новый подрядчик уже закупил материалы.
Внутри здания ремонт уже завершили и учебный процесс продолжат в полном объеме, отметили в администрации.
Ранее мы писали о том, что завершается ремонт детской школы искусств в Суоярви.
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