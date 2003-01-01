Подрядчика внесли в реестр недобросовестных за срыв благоустройства парка в Карелии

На работы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» из федерального бюджета было выделено 63,7 миллиона рублей.
В Лахденпохье строительная компания «Свой дом» сорвала сроки благоустройства парка Аурайоки.
Как сообщили в УФАС Карелии, подрядчик успел выполнить только подготовительные работы, после чего полностью прекратил деятельность на объекте. На площадке не осталось ни строительной техники, ни рабочих. Заказчик потребовал устранить нарушения, однако компания проигнорировала эти требования.
Представители фирмы не смогли предоставить никаких доказательств того, что у них были уважительные причины для срыва контракта. В результате договор расторглм, а компанию внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Теперь организация не сможет участвовать в государственных и муниципальных закупках в течение двух лет.
Напомним, в июне подрядчик приступил к расчистке территории парка для дальнейшего благоустройства. В парке Аурайоки планировалось обновить смотровую площадку, отремонтировать мост со стороны Садовой улицы и построить новый к Холмистой улице.
Кроме того, в парке должны были установитьь новые скамейки и урны, обустроят скейт-зону и детскую площадку. Также в планах было обустройство новых дорожек и территории вокруг родника.