Подрядчика заставили переделать тротуар на Голиковке в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)

Дорожные работы на улице Мерецкова не прошли проверку, подрядчик снимает асфальт с тротуаров.

Жителей Голиковки удивили дорожники, снимающие недавно уложенный асфальт на улице Мерецкова. В паблике «Весь Петрозаводск|Карелия» выложили фото работы дорожников на тротуаре у дома№ 4.

«Есть у нас на улице Мерецкова у дома номер 4 такая местечковая забава — положить асфальт красивенький, новенький, а через месяц — два, под дождик и первый снежок, начать его перекладывать, типа как в мультике: „Давайте заново…“ на моей памяти это уже раз 7- й», — пишет в паблике автор фото.

В администрации Петрозаводска «Столице на Онего» сообщили, что получены неудовлетворительные результаты испытаний готового дорожного покрытия на Мерецкова. Подрядчик — «АБЗ Дорстрой» — переделывает работу. Насколько качественным будет асфальтовое покрытие, уложенное при нынешних погодных условиях, в мэрии не комментируют.

Ранее сообщалось, ремонт дорог в Петрозаводске завершится 30 октября.