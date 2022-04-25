Подрядчики устраняют дефекты на отремонтированных дорогах в Петрозаводске

В столице Карелии подрядные организации в рамках гарантийных обязательств начали восстановительный ремонт дорог, сообщили в администрации города.

По гарантии подрядчики обязаны восстановить более 40 объектов, основные из них – Пушкинская улица, проспекты Ленина и Александра Невского, улицы Гоголя, Калинина, Шотмана, Чапаева. Работы по гарантии подрядчики будут выполнять как на проезжей части, так и на тротуарах.

На всех объектах организации должны выполнить проливку швов битумной эмульсией, устранить дефекты асфальтобетонного покрытия, отрегулировать крышки колодцев.

Работы в рамках гарантийных обязательств должны быть выполнены до 20 июня.

Ранее Минтранс Карелии пообещал оставить в прошлом пробитые шины и мятые диски на дороге «Петрозаводск-Лососинное».