Подробности аварии со сбитой девочкой рассказали в ГАИ Петрозаводска

За рулем машины был 20-летний водитель.

Напомним, авария произошла сегодня, 30 мая на Кукковке в районе дома 5/2 по улице Сортавальской.

«20-летний водитель автомашины ВАЗ-21120 при движении в прямом направлении совершил наезд на 9-летнего пешехода, переходившего дорогу вне установленного места. Девочка вышла из-за стоящего транспорта, справа налево по ходу движения транспортного средства», — рассказали в ГАИ.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как рассказали «Столице на Онего» в Минздраве состояние девочки — средней тяжести. Она госпитализирована в ДРБ.