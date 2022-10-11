Один человек погиб в страшном ДТП в Карелии

В Госавтоинспекции республики рассказали подробности аварии на Суоярвском шоссе.

Напомним, серьезное ДТП произошло днем 26 ноября на региональной трассе Петрозаводск - Суоярви.



«Суоярвское шоссе перед переездом авария Форд и КамАЗ», - пишут пользователи паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии.



Как нам сообщили в Госавтоинспекции Карелии, в дорожной аварии погиб человек.