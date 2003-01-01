Подробности ДТП, в котором пострадали двое детей, рассказали в ГИБДД Карелии

ДТП с участием двух иномарок произошло в минувшие выходные в Пряжинском районе.

Как рассказали в ГИБДД Карелии, водитель KIA не уступила дорогу автомобилю Škoda, который двигался по главной дороге.

— В результате автомобили столкнулись, после чего Škoda наехал на дорожные знаки и съехал в правый придорожный кювет, — говорится в сообщении ведомства.

В результате ДТП пострадали 4 пассажира Škoda, в том числе двое детей в возрасте 9 и 10 лет. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее в Госкомитете Карелии по безопасности рассказывали, пострадавшие дети были доставлены в ДРБ Петрозаводска.