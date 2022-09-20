Подробности трагедии на Онежском озере: утонул 5-летний ребенок и трое взрослых

В Кондопожском районе семь человек перевернулись на катере в Онежском озере, выжили трое, сообщили спасатели.

Как сообщает Госкомитет по безопасности и жизнедеятельности Карелии, в субботу, 24 сентября, в 21.30 с базы отдыха, находящейся в деревне Горка Кондопожского района, на катере вышли 7 человек, один из них ребенок 2017 г.р. В темное время суток на воде катер перевернулся. Спастись удалось троим взрослым, один из них сейчас в ИТАР.

При очевидцах утонули три человека, один из них - ребенок. Петрозаводский отряд КРПСС проводит поиски катера в акватории Онежского озера, а также места крушения. В понедельник, 26 сентября, на месте ЧС водолазы КРПСС будут проводить поиски погибших. Медвежьегорский отряд КРПСС ведет поиски на суше вдоль берегов.

Известно, что группа находилась на воде без спасательных жилетов. Причины трагедии устанавливаются.

О состоянии пострадавших рассказал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.