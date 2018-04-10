ПОДРОБНОСТИ ТРАГЕДИИ НА СЯМОЗЕРЕ – В каноэ посадили наиболее слабых детей, 14 из них утонули

В городском суде Петрозаводска впервые огласили жуткие подробности, предшествующие страшной трагедии на Сямозере, унесшей в июне 2016 года жизни 14 детей.

В тот же день инструкторы выдают 47 воспитанникам жилеты, и "перетягивают" на них застежки, чтобы они хоть как-то держались на детях. На два каноэ (при вместимости каждого 12 человек) сажают по 12 подростков плюс по одному инструктору. В рафт садятся 23 ребенка, из них двое имеют инвалидность. Общая техническая грузоподъемность рафта составляет 1,1 тысячи кг, но вместе со снаряжением, личными вещами и людьми общий вес оказался 1,4 тысячи кг. В МЧС о походе и составе группы так никто и не сообщил. "Поморы" отправились в свой последний поход.

Утром 17 июня 47 детей и трое взрослых отплыли от берега лагеря в акваторию Сямозера. Через 3 км они пришвартовались на так называемом "Пятом пляже", где участники похода поставили палатки и остались до следующего дня.

Утром 18 июня в походный лагерь прибыл Виноградов, чтобы плыть дальше вместе со всеми. Он же освободил Ильина от похода и отпустил его в Петрозаводск "по личным делам" в нарушение инструкций, так как Ильин должен был сопровождать детей и также отвечать за их безопасность. На пляже Ильин и Круподерщиков обнаружили, что в одном из каноэ нет пробок стоков в баках плавучести. Виноградов не стал отменять программу из-за неисправности плавсредства.

"Пытаясь придать используемым жилетам, не соответствующим несовершеннолетним по антропоморфическим размерам и формам вид внешнего соответствия, Ильин и Круподерщиков совместно с Виноградовым максимально застегнули застежки на ремнях жилетов, одетых на несовершеннолетних, чем фактически сковали действия последних, лишив в последующем способности совершать активные действия", - отметила Кириллович.

Более того, как следует из текста обвинения, Виноградов дал указание разместить на рафте наиболее физически развитых подростков, "оставив в каноэ наиболее слабых".

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