Стали известны подробности ДТП с опрокинувшимся пикапом в Петрозаводске

В ГАИ опубликовали фото аварии с двумя иномарками на Комсомольском проспекте.

Подробности утренней аварии, произошедшей сегодня, 5 июня, в 08.45 в районе дома № 8 по Комсомольскому проспекту, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Там 52- летний водитель, управляя автомобилем Toyota, при перестроении не предоставил преимущества в движении автомобилю Mitsubishi L200, который двигался в попутном направлении прямо.

Машины столкнулись, и Mitsubishi перевернулся на крышу. Травмы получил 42- летний водитель Mitsubishi.

Напомним, авария с участием двух пикапов произошла сегодня утром на Комсомольском проспекте Петрозаводска.