Подростка госпитализировали с пешеходного перехода в Петрозаводске – он ничего не помнит

В Петрозаводске на улице Муезерской произошел несчастный случай с 15-летним подростком.

Как сообщил сегодня на городской планерке директор ЕДДС Петрозаводска Вадим Измайлов, 26 июля в 9.55 на улице Муезерской, в районе дома № 148, произошел несчастный случай с ребенком 2006 года рождения.

«Подросток пострадал на пешеходном переходе, ничего не помнит, госпитализирован», — сообщил Измайлов.

В ГИБДД Петрозаводска ДТП на пешеходном переходе на улице Муезерской, в районе дома № 148, зарегистрировано как неучетное, то есть пострадавших не было.

На данный момент проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося.