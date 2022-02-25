Подростка с другом после ночи угонов в районе Карелии ждет суд

В Питкяранте двое малолетних угонщиков повредили 5 автомобилей за одну ночь, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, вечером 20 ноября двое молодых людей 16 и 19 лет совершили угон автомашины «ВАЗ-21213», припаркованной у одного из домов в Питкяранте. Разбив стекло, они проникли в салон автомашины, соединили провода зажигания и запустили двигатель, но проехав несколько метров, врезались в дерево.

В эту же ночь молодые люди совершили попытки угона еще четырех автомобилей, но не сумели завести их и скрылись.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за указанные преступления предусмотрены в виде лишения свободы на срок до 8 лет.