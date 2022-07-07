Подростка в Петрозаводске сняли с мотоцикла и выписали пять штрафов

На улице Кирова в Петрозаводске остановили 17-летнего подростка, который управлял мотоциклом без прав и шлема, сообщили в ГИБДД города.

В воскресенье, 10 июля, в 13:31 в районе дома № 38 по улице Кирова внимание наряда ДПС привлек водитель мотоцикла "Восход", который передвигался без мотошлема.

После остановки мотоцикла и проверки водителя было установлено, что за рулем находился несовершеннолетний, 2004 года рождения, не имеющий права управления транспортными средствами. Также молодой человек управлял мотоциклом без документов на него и без полиса ОСАГО.

В отношении водителя составлены административные материалы:

- по ст. 12.6 КоАП РФ - управление мотоциклом без мотошлема;

- по ч. 1 ст. 12.3 КоАП РФ - отсутствие документов на транспортное средство;

- по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ - отсутствие полиса ОСАГО;

- по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ - неуплата двух административных штрафов в установленный законом срок;

- по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ - управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления.

Мотоцикл был задержан и перемещен на спецстоянку.