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Подросткам-форточникам грозит до 6 лет колонии за серию квартирных краж на севере Карелии

Новости. Криминал
07:25, 27 Мая 2021
фото: pixabay

В Кемском районе будут судить двух несовершеннолетних, обвиняемых в квартирных кражах, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в декабре 2020 года и в январе 2021 года двое подростков проникали в квартиры жителей Кеми через форточку или повреждая входную дверь и похищали планшеты, телефоны, одежду, обувь, продукты питания, спиртные напитки и другие предметы. В результате потерпевшим причинен ущерб на общую сумму более 45 тысяч рублей.

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В настоящее время уголовное дело в отношении подростков, обвиняемых в кражах, направлено в суд для рассмотрения по существу. Форточникам грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее в Петрозаводске суд наказал подростка за то, что он полгода воровал еду в магазине.

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