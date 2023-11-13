Подростки и их знакомый предстанут перед судом Карелии за кражу велосипедов и банковской карты

В Пудоже подростки и их взрослый знакомый предстанут перед судом по обвинению в краже велосипедов и банковской карты из автомобиля.

Следователи Медвежьегорского следственного отдела СУ СКР по Карелии завершили расследование уголовного дела по обвинению группы лиц в краже велосипедов и краже с банковского счета.



По данным следствия, в августе текущего года в Пудоже двое подростков 15 и 16 лет договорились украсть велосипеды. За один вечер они похитили из подъездов жилых домов три велосипеда, которыми распорядились по своему усмотрению. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба составила более 13 тысяч рублей.



Кроме того, подростки вместе с 51-летним мужчиной забрались в припаркованный во дворе дома легковой автомобиль и украли из него банковскую карту. Похищенной банковской картой они оплатили товар в магазине.



В ходе допросов обвиняемые признали свою вину. Следствие собрало достаточную доказательственную базу, уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе ведомства.