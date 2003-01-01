Подростки из Петрозаводска избили двух человек и ограбили магазин

Несовершеннолетние жители карельской столицы нанесли травмы двум юношам, а затем похитили продукты питания из магазина в центре города.

Двое несовершеннолетних петрозаводчан обвиняются в хулиганстве, совершенном с применением насилия к гражданам, а также организованном грабеже, сообщили в Следственном комитете Карелии.

— В начале мая 2025 года в вечернее время два юноши, встретив у одного из торговых центров города Петрозаводска ранее незнакомого им 21-летнего молодого человека, без видимых на то причин поочерёдно нанесли руками и ногами удары в область его головы и туловища. После обращения в медицинское учреждение у потерпевшего диагностированы многочисленные ссадины и ушибы, — рассказали в ведомстве.

Немногим позже фигуранты избили 15-летнего мальчика, встретившегося им на проспекте Ленина. В результате нападения подросток получил травму лица и ушибы.

Также установлено, что в середине мая приятели намеренно похитили продукты питания их продовольственного магизина на проспекте Карла Маркса в Петрозаводске.

— В ходе следствия свою вину несовершеннолетние признали полностью, частично возместили ущерб, причинёнными преступлениями. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, в связи с чем оно направлено в суд для рассмотрения по существу, — добавили в региональном Следкоме.

Ранее мы писали, что по факту избиения мужчин двумя несовершеннолетними девочками в Петрозаводске возбуждено уголовное дело. Следователи продолжают выяснять обстоятельства инцидента.