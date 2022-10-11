Подростки на севере Карелии нагло ограбили женщину

В Кеми состоялся суд над 17-летним и 18-летним местными жителями, которые вынесли технику из квартиры женщины, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, в декабре 2021 года 17-летний и 18-летний жители Кеми, находясь в квартире жилого дома в городе, договорились похитить имущество, пока хозяйка квартиры спала. Но, несмотря на то, что женщина проснулась, они вынесли из ее квартиры телевизионную приставку, микроволновую печь, мобильный телефон и другие вещи на общую сумму более 3 тысяч рублей.

С награбленным подсудимые с места преступления скрылись, в дальнейшем распорядились по своему усмотрению.

Приговором Кемского районного суда им назначены наказания: 18-летнему подсудимому - лишение свободы на срок один год шесть месяцев условно с испытательным сроком один год шесть месяцев, несовершеннолетнему - один год лишение свободы условно с испытательным сроком один год.