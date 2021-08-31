Подростки обнесли магазины в крупнейших городах Карелии, украв шампуни и сладости

Сотрудники вневедомственной охраны задержали обокравших магазины в Петрозаводске и Кондопоге несовершеннолетних, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Сотрудники вневедомственной охраны на днях задержали в одном из сетевых магазинов несовершеннолетних жителей Кондопоги, позарившихся на сладости. При них нишли также шампуни и стиральный порошок — подростки сознались, что обокрали магазин в Петрозаводске. Росгвардейцы передали задержанных полиции — ведется проверка на их причастность к другим преступлениям.

В Сортавале группа задержания нашла 45-летнего мужчину, укравшего товар на сумму около полутора тысяч рублей. В Кеми злоумышленник был задержан прямо в магазине около кассы. Там же в одном из магазинов произошел грабеж: двое граждан схватили алкоголь и убежали. Прибывший наряд Росгвардии обнаружил нарушителей недалеко от места преступления.

Наконец, в охраняемом строительном гипермаркете Петрозаводска был задержан 30-летний житель Ленинградской области — он пытался украсть удлинитель.

Все задержанные были переданы полиции.