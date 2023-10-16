Подростки отбили сверстницу у насильника в Петрозаводске

Петрозаводчанину теперь грозит до 15 лет колонии.

Завершено расследование уголовного дела о преступлении против половой неприкосновенности в отношении 48-летнего мужчины, сообщили в Следкоме Карелии.



По версии следствия, в конце июня вечером петрозаводчанин приставал к девочке, зная, что ей исполнилось всего 14 лет.



На помощь потерпевшей пришли ее ровесники, которые после сообщили об инциденте в полицию.



Во время предварительного следствия обвиняемый содержался под стражей. Уголовное дело направлено в суд, мужчине грозит до 15 лет колонии.