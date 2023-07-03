Подростки пинали и били головой об стену пожилого охранника в торговом центре Петрозаводска

Жестокое избиение пожилого охранника устроила толпа подростков в торгово-развлекательном центре на проспекте Ленина в Петрозаводске.

В паблике «Подслушано в Петрозаводске» опубликовано видео, на котором запечатлено, как толпа подростков избивает пожилого охранника торгово-развлекательного центра на проспекте Ленина.

Они пинают его ногами, бьют головой об стену – и все это снимают на камеру.

Как отреагировала на беспредел полиция, читайте в материале «Московского комсомольца в Карелии».