Подростки пытались устроить взрыв на пешеходной дорожке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Несколько подростков попытались взорвать баллончик с воспламеняющейся жидкостью на пешеходной дорожке в Петрозаводске.
Видеозапись с места опасной игры размещена в группе «Подслушано в ПТЗ» Вконтакте.
Дети облили тротуар жидкостью и подожгли ее, а затем поместили баллон в очаг возгорания, однако взрыва так и не произошло.
«Типичные будни ненужных подростков… Возможно в их семьях есть запасные дети или конечности, а вот прохожим куда деваться?», — говорится в подписи под видео.
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