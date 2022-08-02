Подростки пытались устроить взрыв на пешеходной дорожке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Несколько подростков попытались взорвать баллончик с воспламеняющейся жидкостью на пешеходной дорожке в Петрозаводске.

Видеозапись с места опасной игры размещена в группе «Подслушано в ПТЗ» Вконтакте.

Дети облили тротуар жидкостью и подожгли ее, а затем поместили баллон в очаг возгорания, однако взрыва так и не произошло.

«Типичные будни ненужных подростков… Возможно в их семьях есть запасные дети или конечности, а вот прохожим куда деваться?», — говорится в подписи под видео.