Подростки с коробками на головах бегали по дороге в Петрозаводске (ВИДЕО)

Компания подростков устроила опасные игры на пешеходном переходе на Ключевой.

Инцидент произошел 19 февраля в 18.19 на нерегулируемом пешеходном переходе у дома №29 по улице Гвардейская. Двое подростков в больших картонных коробках попали в объектив камеры компьютерной сети Сампо.ру. Об этом пишет ДТП ПТЗ.

Судя по видео, двое из компании надели на себя большие картонные коробки, закрывающие их от головы до колен, и в таком виде вышли на нерегулируемый пешеходный переход. Судя по тому, что одна "коробка" поскользнулась и упала, идти было непросто. Ещё двое веселились и снимали происходящее на камеру мобильного телефона, находясь также на проезжей части.

Ранее сообщалось, с начала 2022 года на дорогах республики в 10 автонаездах пострадали 10 пешеходов, в том числе 2 ребенка. 7 пешеходов были травмированы в темное время суток. В 4 ДТП пешеходы пострадали по собственной вине, нарушив правила перехода проезжей части. В 6 ДТП усматривается вина водителей, которые не соблюдали правила проезда пешеходного перехода.