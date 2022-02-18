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Подростки с коробками на головах бегали по дороге в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
12:28, 21 Февраля 2022
фото: кадр из видео

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Компания подростков устроила опасные игры на пешеходном переходе на Ключевой.

Инцидент произошел 19 февраля в 18.19 на нерегулируемом пешеходном переходе у дома №29 по улице Гвардейская. Двое подростков в больших картонных коробках попали в объектив камеры компьютерной сети Сампо.ру. Об этом пишет ДТП ПТЗ.

Судя по видео, двое из компании надели на себя большие картонные коробки, закрывающие их от головы до колен, и в таком виде вышли на нерегулируемый пешеходный переход. Судя по тому, что одна "коробка" поскользнулась и упала, идти было непросто. Ещё двое веселились и снимали происходящее на камеру мобильного телефона, находясь также на проезжей части.

Ранее сообщалось, с начала 2022 года на дорогах республики в 10 автонаездах пострадали 10 пешеходов, в том числе 2 ребенка. 7 пешеходов были травмированы в темное время суток. В 4 ДТП пешеходы пострадали по собственной вине, нарушив правила перехода проезжей части. В 6 ДТП усматривается вина водителей, которые не соблюдали правила проезда пешеходного перехода.

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Комментарии

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asusls
2022-02-21 13:11:35
Очень важная информация.
Teaтральный критик
2022-02-21 13:04:41
В лыцарей играли. Но нытики тему разовьют :)
Беня
2022-02-21 14:11:14
Teaтральный критик, нет, они играли в губку Боба :)
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