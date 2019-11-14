Подростки в Карелии пошли на преступление ради сигарет

В полицию Питкярантского района с заявление о краже обратился местный житель.

Мужчина пояснил, что приобрел дом и проводил там реконструкционные работы. Неизвестные украли оттуда бензопилу стоимостью около 12 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемых – двух подростков. Вечером они проникли в постройку и похитили бензопилу.



Злоумышленники рассказали, что таким образом решили заработать. Они выручили 750 рублей и потратили их на сигареты.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее подросток украл аккумулятор из гаража в Лоухском районе.