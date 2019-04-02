Подростки в Карелии за 2 недели каникул могут заработать 6 тысяч рублей

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Средний размер оплаты труда несовершеннолетних, трудоустроенных на время каникул в Карелии, в 2019 году составит 6 тыс рублей за две недели работы.
Такую сумму называет Управление труда и занятости республики.
Расчет сделан исходя из того, что подростки будут работать на полставки и кроме зарплаты на предприятиях еще получат дополнительные выплаты от службы занятости.
"На выплату материальной поддержки из средств республиканского бюджета предусмотрено 2 млн 724 тыс. руб. для трудоустройства не менее 1500 подростков", - пояснили в Управлении.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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