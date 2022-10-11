Подростки в Петрозаводске ради наушников жестоко избили мужчину со слабым зрением

Троих молодых людей осудили за разбой, рассказали в Следкоме Карелии.

Троих жителей Петрозаводска, в возрасте от 15 до 17 лет, признали виновными в совершении разбоя.

Следствие и суд установили, что ночью 8 февраля они договорились похитить чье-нибудь имущество и напали на незнакомого 23-летнего мужчину. Жестоко его избили, похитили наушники и две тысячи рублей.



Кроме этого, во время избиения они разбили очки потерпевшего и находящийся в рюкзаке ноутбук. Ущерб - более 80 тысяч рублей.

Петрозаводский горсуд одного из них отправил в воспитательную колонию на полтора года. Другому подростку вынесли приговор в виде полутора лет лишения свободы условно и с таким же испытательным сроком.



В отношении третьего подсудимого, который достиг совершеннолетия, уголовное дело выделили в отдельное производство.



Приговор не вступил в законную силу.