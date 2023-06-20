Подростков в Карелии задержали за попытку кражи

Росгвардейцы в Карелии предотвратили кражи энергетиков и средств гигиены.

В начале недели двое неизвестных попытались вынести товары из магазина, сообщили в Управлении Росгвардии Карелии. На пункт централизованной охраны Петрозаводска вечером 19 июня поступил сигнал тревоги из городского гипермаркета.

Росгвардейцы задержали юношей 19 и 20 лет. Они пытались пронести мимо кассы энергетики, алкоголь, шоколад и средства гигиены.

Еще двоих нарушителей задержали в магазине на улице Мелентьевой несколькими часами позже, ночью 20 июня. К кражам оказались причастны несовершеннолетние.

Патрули Росгвардии передали задержанных полиции.