Подростковый клуб в Петрозаводске, превратившийся в притон маргиналов, восстановят

Власти столицы Карелии пообещали восстановить здание бывшего подросткового клуба «Алые паруса» к лету 2022 года.

Здание бывшего подросткового клуба «Алые паруса» на улице Боровой передано на баланс ПМУП «Агентство городского развития». Силами предприятия начались подготовительные работы по возвращению помещения в муниципальную систему образования. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

На сегодняшний день вставлены 28 окон и входная дверь, убран скопившийся внутри и снаружи мусор. Компания «Ситилинк» установила внешнее видеонаблюдение за объектом. С компанией «ПКС» предварительно достигнута договоренность о восстановлении похищенной системы отопления на безвозмездной основе.

Ремонт планируется завершить до следующего лета, после чего здание будет передано администрации для возрождения там подросткового клуба.

Здание на улице Боровой находится в заброшенном состоянии. Об этом ранее подготовила материал съемочная группа «Ники-плюс». Они сообщили, что прежде в помещении располагался детский клуб «Алые паруса». Затем здание было заброшено и превратилось в притон маргиналов.

В июне мэр столицы Карелии Владимир Любарский заявлял о планах реконструкции заброшенного здания клуба «Алые паруса».