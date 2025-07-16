Подростку не выплатили зарплату в кафе Петрозаводска

Прокуратура защитила права подростка при трудоустройстве.

Ведомство провело проверку. Выяснилось, что в период с ноября по декабрь 2024 года 17-летний юноша работал в кафе.

— Работодатель не заключил договор и в последующем не выплатил заработную плату, — говорится в сообщении.

Прокуратура направила в суд иск с требованием взыскать с работодателя в пользу несовершеннолетнего заработную плату и компенсацию морального вреда. Суммарно это 30 тысяч рублей.

Суд требование удовлетворил.