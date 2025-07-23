Подросток без прав устроил погоню с сотрудником Госавтоинспекции в Петрозаводске

На маму нарушителя составлен административный протокол.

В Петрозаводске 29 июля задержали гонщика-нарушителя, который оказался несовершеннолетним водителем без прав. По данным полиции, на маму нарушителя составлен административный протокол.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, сотрудник Госавтоинспекции после смены планировал сдать служебный автомобиль, но по пути заметил, что по набережной Варкауса движется «ВАЗ-2105» с нарушениями П. Д. Позже инспектор разглядел, что за рулём — подросток. Водитель не остановился по требованию и попытался скрыться в сторону Соломенного. Во время погони он неоднократно нарушал правила, создавая угрозу для других участников движения.

— В ходе проверки установлено, что транспортное средство снято с регистрационного учёта — его поместили на спецстоянку, — уточнили в ведомстве.

С подростком провели профилактическую беседу; он находится на контроле у инспекции по делам несовершеннолетних.