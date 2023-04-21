Подросток без прав врезался на мопеде в автомобиль на юге Карелии (ФОТО)

Аварии в Олонце предшествовало нарушение ПДД.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, 10 июня около 6 утра в Олонце, вблизи дома № 2Б по улице Урицкого, произошло ДТП с участием несовершеннолетнего.

По предварительной информации, 17–летний водитель мопеда С-Мото выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в автомобиль Ford Mondeo.

Травмы в аварии получили водитель мопеда, не имевший водительских прав, и его 17-летний пассажир. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.