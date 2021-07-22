Подросток исчез в Петрозаводске: он вышел из дома и не вернулся

Полиция и добровольцы ищут пропавшего без вести Артёма Лобачёва.

Петрозаводская полиция разыскивает без вести пропавшего Лобачёва Артёма Васильевича 2006 года рождения. Об этом информирует команда «Доброспас».

28 июля в районе 15:30 подросток вышел из дома по ул. Володарского 10А в Петрозаводске и с того момента его местонахождение неизвестно.

Приметы: 170 см., худощавого телосложения, чёрные волосы, глаза карие, нос прямой.

Одет: чёрная футболка, серые бриджи и чёрные сланцы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, или тех, кто видел подростка после 15:30 28 июля, просят сообщить по телефонам: +79872400341, +79535342572.