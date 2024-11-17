Подросток из Карелии стащила телевизор из съемного жилья и продала его

Правоохранители раскрыли кражу в общежитии Петрозаводска.

В полицию Петрозаводска поступило заявление о пропаже из комнаты в общежитии телевизора стоимостью 26 тысяч рублей.

Как выяснилось, собственница комнату сдает. Накануне туда поселились молодые люди, а после съехали, прихватив с собой телевизор.

Полицейские выяснили, что к краже причастна несовершеннолетняя девушка, у которой ранее уже возникали проблемы с законом. Она призналась, что телевизор продала, а деньги потратила на личные нужды. По статье «Кража» было возбуждено уголовное дело, фигурантке грозит до 5 лет лишения свободы.