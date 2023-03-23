Подросток камнем забил до смерти знакомого в поселке Карелии

В Карелии 16-летний подросток во время ссоры со знакомым взял камень и забил его до смерти, сообщили в Следкоме республики.

Установлено, что в октябре 2022 года в подъезде жилого дома поселка Карелии 16-летний подросток во время конфликта со знакомым мужчиной, испытывая к нему личные неприязненные отношения, нанес оппоненту удары камнем по голове и несколько ударов ногой по телу. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Приговором суда несовершеннолетнему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в воспитательной колонии.