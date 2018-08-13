Подросток, которого подозревают в поджоге церкви в Кондопоге, сделал это после сигнала с планшета

В Карелии устройство изъяли у 15-летнего мальчика вскоре после задержания, сообщает "Комсомольская правда".

Уже сейчас известно, что основным подозреваемым в совершении этого преступления является 15-летний мальчик, который приехал в деревню на летние каникулы.

Корреспонденту "Комсомольской правды" удалось выяснить, что тем роковым утром в пятницу, 10 августа, подросток как обычно позавтракал, попросил бабушку завернуть конфет в кулек для своего друга и направился к нему в гости.

Позже уже этот самый друг рассказал, что видел, как утром его приятель снова сидел в социальных сетях с планшета. Бабушка принципиально отказалась от использования интернета, поэтому школьник постоянно ходил к своему другу. В какой-то момент лицо Ивана (имя подростка изменено) резко изменилось. Он оторвался от экрана, встал и заявил: "Я пошел жечь церковь".

В 09.30 бабушке школьника позвонил ее муж с озера, который и рассказал, что церковь горит. Женщина сама вызвала пожарных, еще не зная, что виновником случившегося стал ее внук.

"Домой он уже не пошел. Так испугался того, что сотворил, что пешком отправился до Петрозаводска. По дороге его и задержали", - рассказала бабушка корреспонденту "Комсомольской правды".

Иван не стал оказывать сопротивления правоохранителям, отдал следователю планшет и даже сказал пароль от него. Он очень просил полицейских, чтобы те не удаляли его страницы в социальных сетях, мол, они ему еще скоро понадобятся.