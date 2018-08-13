Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
13:57, 13 Августа 2018

Подросток, которого подозревают в поджоге церкви в Кондопоге, сделал это после сигнала с планшета

По теме

Чем чаще всего болеют жители Карелии, рассказали в Минздраве
13.08.18 14:22
Темнышев раскритиковал качество капремонта в Карелии
13.08.18 13:32
Уличных торговцев проверит прокуратура в Петрозаводске
13.08.18 12:44
Все новости
Загрузка...

В Карелии устройство изъяли у 15-летнего мальчика вскоре после задержания, сообщает "Комсомольская правда".

Уже сейчас известно, что основным подозреваемым в совершении этого преступления является 15-летний мальчик, который приехал в деревню на летние каникулы.

Корреспонденту "Комсомольской правды" удалось выяснить, что тем роковым утром в пятницу, 10 августа, подросток как обычно позавтракал, попросил бабушку завернуть конфет в кулек для своего друга и направился к нему в гости.

Позже уже этот самый друг рассказал, что видел, как утром его приятель снова сидел в социальных сетях с планшета. Бабушка принципиально отказалась от использования интернета, поэтому школьник постоянно ходил к своему другу. В какой-то момент лицо Ивана (имя подростка изменено) резко изменилось. Он оторвался от экрана, встал и заявил: "Я пошел жечь церковь".

В 09.30 бабушке школьника позвонил ее муж с озера, который и рассказал, что церковь горит. Женщина сама вызвала пожарных, еще не зная, что виновником случившегося стал ее внук.

"Домой он уже не пошел. Так испугался того, что сотворил, что пешком отправился до Петрозаводска. По дороге его и задержали", - рассказала бабушка корреспонденту "Комсомольской правды".

Иван не стал оказывать сопротивления правоохранителям, отдал следователю планшет и даже сказал пароль от него. Он очень просил полицейских, чтобы те не удаляли его страницы в социальных сетях, мол, они ему еще скоро понадобятся.

По теме

Чем чаще всего болеют жители Карелии, рассказали в Минздраве
13.08.18 14:22
Темнышев раскритиковал качество капремонта в Карелии
13.08.18 13:32
Уличных торговцев проверит прокуратура в Петрозаводске
13.08.18 12:44
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
mentor
2018-08-13 14:16:16
Изменилось лицо от планшета-интернета? Теперь ждём старта борьбы с планшетами-интернетами?
однозначно
2018-08-13 14:14:48
Кто-то очень сильно заинтересован, чтобы свалить всю вину на сопляка.
Саныч
2018-08-13 14:06:13
Ну конечно, соцсети виноваты.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.08.2018, 10:43
"Для нас это день скорби, а здесь - праздник": канадец поделился впечатлениями от Карелии
12.08.2018, 10:03
ФОТО: В Петрозаводске ночью под колесами авто погиб пешеход, жуткие кадры
08.08.2018, 10:55
Витамин D. Всем выйти из сумрака
07.08.2018, 15:05
Скончался депутат Петрозаводского городского совета Сергей Черемухин
10.08.2018, 11:44
ФОТО и ВИДЕО: От Успенской церкви почти ничего не осталось
10.08.2018, 10:00
СРОЧНО: Успенская церковь горит в Карелии

Аналитика

Сегодня 09:00
Обществоведение
Услуга для ветерана 1
Постояльцы дома-интерната для ветеранов в Петрозаводске пожаловались на невкусное питание и на недостаток денег на лекарства.
Как жить дальше будем 3
10.08.2018 12:00
Пять вопросов о слиянии "Премьера",  "Vыхода" и Центра национальных культур
10.08.2018 09:50
Пенсионная реформа: лучшее качество жизни или "дожитие"? 7
09.08.2018 10:09
Алюминиевый кризис: Карелия может остаться без НАЗа 12
07.08.2018 13:09
Вся аналитика

Чтиво

08.08.2018 10:55
Без политики
Витамин D. Всем выйти из сумрака
В погоне за новейшими методами лечения, модными диетами многие забывают о самых базовых потребностях, заложенных самой природой для правильной работы организма.
Обновленный офтальмологический центр Карелии готовится к открытию 4
03.08.2018 12:21
"Деньги" показали на большом экране 3
30.07.2018 11:24
Погорельцы 2
26.07.2018 12:09
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
11.08.2018 10:40
все фото и видео

Опрос

Где нужно установить памятник ювелиру Фаберже Михаилу Перхину?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»