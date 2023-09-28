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Подросток метнул нож в дерево, а попал в ребенка в соседнем с Карелией регионе

Новости. Происшествия
13:52, 29 Сентября 2023
фото: © Global Look Press

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На детской площадке ребенок вдруг почувствовал резкую боль в груди и увидел нож.

Мальчик в Гатчинском районе Ленобласти подошел поздороваться со знакомым и почувствовал резкую боль в груди от клинка, пишет 47news со ссылкой на правоохранительные органы.

Как стало известно 47news, в ночь на пятницу, 29 сентября, в полицию поступило сообщение о происшествии на детской площадке в Гатчине. 

Как рассказал  полицейским 11-летний ребенок из семьи местных кочевников, он накануне около восьми вечера пришел во двор поиграть. Когда подошел поздороваться с приятелем, то внезапно почувствовал боль в груди и увидел нож, повисший на кофте. Врачи зафиксировали у мальчика легкое ножевое ранение груди. После оказания первой помощи его отправили лечиться домой.

По данным полиции, во время происшествия на детской площадке гуляли двое 16-летних подростков. Один из них утверждал, что метнул нож в деревянную конструкцию у песочницы, когда там оказался ребенок. Его ровесник говорил о том же. Примечательно, что от горки до деревянной конструкции, куда летел клинок, расстояние составило восемь метров.

Полиция просмотрит камеры видеонаблюдения и опросит других детей, гулявших на площадке. Проверку по факту случившегося проводит следственный отдел СК Гатчины, сообщает 47news.

 

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