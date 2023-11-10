Подросток на мини-мотоцикле сбил 18-летнего пешехода в Питкярантском районе Карелии

Авария произошла в поселке Ляскеля вечером 9 ноября.

В ГИБДД Карелии сообщили об аварии, произошедшей 9 ноября в 18.50 на одной из улиц поселка Ляскеля Питкярантского района.

Там подросток на питбайке сбил 18-летнего пешехода, двигавшегося по краю проезжей части. Оба участника ДТП были госпитализированы.

В ходе проверки установлено, что питбайк подросток взял без разрешения. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних законных представителей организовали профилактическую работе с семьей несовершеннолетнего, в действиях родителей усматривается административное нарушение.

Спортивный инвентарь — питбайк — на время проверки был изъят.

Напомним, в Заозерье подросток на питбайке получил травмы после столкновения с легковым автомобилем.