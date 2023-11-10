Подросток на мини-мотоцикле сбил 18-летнего пешехода в Питкярантском районе Карелии

Авария произошла в поселке Ляскеля вечером 9 ноября.
В ГИБДД Карелии сообщили об аварии, произошедшей 9 ноября в 18.50 на одной из улиц поселка Ляскеля Питкярантского района.
Там подросток на питбайке сбил 18-летнего пешехода, двигавшегося по краю проезжей части. Оба участника ДТП были госпитализированы.
В ходе проверки установлено, что питбайк подросток взял без разрешения. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних законных представителей организовали профилактическую работе с семьей несовершеннолетнего, в действиях родителей усматривается административное нарушение.
Спортивный инвентарь — питбайк — на время проверки был изъят.
Напомним, в Заозерье подросток на питбайке получил травмы после столкновения с легковым автомобилем.
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