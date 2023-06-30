Подросток на мотоцикле не уступил дорогу легковушке на юге Карелии

Тема недели

В июне Комитет семей воинов Отечества Республики Карелия и благотворительный фонд «Живой город», занимающиеся поддержкой участников СВО и их семей, совместно с Мурманской областью запустили новый проект: прямо в зоне спецоперации бойцов учат эффективной работе с различными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Как родилась идея и в каком направлении ее планируют развивать, рассказала председатель карельского отделения Комитета Алена Олихейко.