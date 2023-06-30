Подросток на мотоцикле не уступил дорогу легковушке на юге Карелии

О дорожном происшествии с мотоциклистом сообщили в ГИБДД Карелии.
Авария произошла в воскресенье, 2 июля, в 20.00 часов.
В Питкярантском районе 13-летний водитель, управляя мотоциклом (питбайк) BSE125, двигался по второстепенной дороге и не уступил дорогу автомобилю Toyota Corolla, двигавшемуся по главной дороге.
В результате мотоцикл и легковой автомобиль столкнулись. Водитель питбайка оказался травмирован.
По факту аварии проводится проверка, уточнили в Госавтоинспекции Карелии.
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