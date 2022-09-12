Подросток на питбайке попал под машину в поселке Карелии

В Питкярантском районе 13-летний подросток сел за руль мотоцикла и попал в ДТП, где получил травмы, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший вторник, 13 сентября, в 19.15 в поселке Харлу Питкярантского района на Главном шоссе в районе дома №25 при столкновении мопеда и автомобиля пострадал подросток.

По предварительным данным, 13-летний подросток, управляя питбайком Apollo, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении на главной дороге автомобилю Great Wall, допустив с ним столкновение.

В результате ДТП подросток получил травмы. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются, а также устанавливается личность гражданина, передавшего управление транспортным средством несовершеннолетнему.

По результатам проверки в отношении нарушителя будет принято процессуальное решение.