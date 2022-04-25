Подросток на внедорожнике ночью врезался в опору троллейбусной сети в Петрозаводске

Жесткая авария с участием автомобиля "УАЗ Патриот" произошла на Первомайском проспекте.
По сообщению Госавтоинспекции Петрозаводска, 5 мая в 00.19 в районе дома № 46 по Первомайскому проспекту произошло ДТП. По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Внедорожник врезался в опору дорожного знака и опору контактной троллейбусной сети и съехал с проезжей части.
В результате аварии три пассажира получили травмы.
Установлено, что за рулем «УАЗа» находился несовершеннолетний.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, виновник ДТП на трассе в Карелии бросил двух пострадавших в перевернутом автомобиле.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание