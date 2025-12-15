Подросток напал на учеников подмосковной школы с ножом и зарезал четвероклассника

В Одинцовском районе Московской области несовершеннолетний приверженец деструктивной организации устроил резню в школе.
Сегодня утром, 16 декабря, в школе посёлка Горки-2, расположенного в Одинцовском районе Московской области, девятиклассник напал на учащихся и охранника с ножом, распылив при этом газовый баллончик. Более 100 детей эвакуировали в соседний спорткомплекс, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
По данным телеграм-канала «База», диверсию устроил 15-летний Тимофей К., учащийся в этой же школе. Подросток убил четвероклассника и сделал селфи на фоне окровавленной жертвы.
На футболке нападавшего была сделана надпись «No Lives Matter» (ничьи жизни не имеют значения). Под таким же названием в интернете действует экстремистская организация, пропагандирующая насилие и терроризм.
Тимофей планировал зарезать учительницу математики и искал её кабинет, однако ему не удалось реализовать преступный замысел.
Помимо ножа, мальчик самостоятельно собрал в туалете предмет, похожий на снайперскую винтовку, которую хотел заложить в одном из кабинетом учебного заведения.
Все свои действия несовершеннолетний экстремист записывал на видео.
Силовики уже задержали нападавшего. Возбуждено уголовное дело.