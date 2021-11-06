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Подросток нашел на улице в Петрозаводске кошелек и теперь может сесть на 6 лет

Новости. Криминал
11:13, 06 Ноября 2021
фото: © pixabay.com

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В Петрозаводске подростка обвиняют в покушении на кражу с банковской карты, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в феврале 2021 года на улице Ватутина в Петрозаводске мальчик нашел кошелек с банковскими картами. Используя чужие банковские карты, он бесконтактным способом оплатил товары в магазинах на общую сумму более 7 тысяч рублей, но по независящим от него обстоятельствам не смог довести свой преступный умысел до конца.

По данным следствия, на допросе подросток признал вину и пояснил, что картой расплачивался, пока её не заблокировали. Причинённый ущерб мальчик возместил.

Как сообщили в Следкоме Карелии, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде 6 лет лишения свободы.

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Комментарии

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топка
2021-11-06 13:04:36
Сын врача или чиновника. Одного такого отмыли от тюрьмы в моем квартале. В цифровом веке не скроешься. :)
Гость
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