Подросток нашел на улице в Петрозаводске кошелек и теперь может сесть на 6 лет

В Петрозаводске подростка обвиняют в покушении на кражу с банковской карты, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в феврале 2021 года на улице Ватутина в Петрозаводске мальчик нашел кошелек с банковскими картами. Используя чужие банковские карты, он бесконтактным способом оплатил товары в магазинах на общую сумму более 7 тысяч рублей, но по независящим от него обстоятельствам не смог довести свой преступный умысел до конца.



По данным следствия, на допросе подросток признал вину и пояснил, что картой расплачивался, пока её не заблокировали. Причинённый ущерб мальчик возместил.



Как сообщили в Следкоме Карелии, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде 6 лет лишения свободы.