Подросток отобрал телефон у посетителя бара в Петрозаводске

В баре на Октябрьском проспекте 25-летний петрозаводчанин вступил в спор с подростком и лишился телефона, сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратился 25-летний петрозаводчанин. Он сообщил, что в отношении него совершено преступление.

Выяснилось, что молодой человек отдыхал в одном из развлекательных заведений микрорайона Октябрьский. Около полуночи он вышел на улицу, где у него произошел конфликт с еще одним посетителем. Словесная перебранка переросла в драку, где победителем оказался оппонент заявителя. Он же забрал мобильный телефон потерпевшего. Ущерб составил более 5 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Петрозаводску установили подозреваемого. Им оказался несовершеннолетний петрозаводчанин, который в прошлом не имел проблем с законом. Также полицейские выяснили, кому был продан похищенный гаджет.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств.