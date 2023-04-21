Подросток отрубил камнем палец своему приятелю на Ключевском карьере в Петрозаводске (18+)

Трагедией закончилась игра подростков на Ключевском карьере.
Как пишет «Фактор News», инцидент произошел в минувшую среду, 14 июня. На Ключевском карьере одному из подростков камнем отрубило палец на руке. Неотложную помощь ребенку оказал петрозаводский дайвер Дмитрий Беленихин, о чем он написал на своей странице в соцсети.
«Даже отработав 6 лет врачом скорой помощи, ни разу не видел травматической ампутации, но сегодня, перед самым погружением, пришлось оказывать первую помощь и делать перевязку пареньку, которому приятель играючи отрубил камнем палец, упавший в воду и затерявшийся меж камней на дне», — написал Дмитрий.
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