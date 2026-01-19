Подросток погиб на выставке военной техники в Якутске

В Якутске на выставке военной техники произошел несчастный случай, в результате которого погиб подросток.
Несчастный случай произошел на территории мультимедийного исторического парка «Россия - моя история» в Якутске. Проверку проводит прокуратура республики Саха.
Как сообщили в ведомстве, 16-летний подросток, находясь на территории исторического парка, где представлена военная техника, залез внутрь танка через нижний люк. При падении одной из конструкций он получил травму, в результате которой скончался на месте.
Прокуратура намерена проверить, как на выставке обеспечивалась безопасность посетителей, и дать оценку действиям должностных лиц.
Добавим, что такие парки есть в 24 российских городах. Их создатели - историки, художники, кинематографисты, дизайнеры, специалисты по компьютерной графике. Они сделали всё, чтобы российская история перешла из категории чёрно-белого учебника в яркое, увлекательное и вместе с тем объективное повествование, чтобы каждый посетитель почувствовал сопричастность к событиям более, чем тысячелетней истории своего Отечества. 4 ноября на территории музейного комплекса открыли новую экспозицию трофейной военной техники, которая стала постоянно действующей.