Подросток пострадал под колёсами автомобиля на Кукковке

12-летний пешеход получил травмы, перебегая дорогу в Петрозаводске.
Вчера, 11 ноября, в 16:34 возле дома № 16 по улице Лыжной в Петрозаводске водитель автомобиля «Lada» сбил 12-летнего пешехода, сообщили в ГАИ по городу.
— Подросток перебегал проезжую часть вне установленного для этого месте, слева направо по ходу движения транспортного средства в зоне видимости регулируемого перекрёстка, — рассказали там.
В результате аварии мальчик получил травмы. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.
