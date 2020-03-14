890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Ночью в Карелии местами подморозит до -23 градусов
14.03.2020 17:00
ГИБДД Карелии призывает водителей к осторожности: на дорогах скользко 1
14.03.2020 18:39
Делегатам съезда карелов в Олонце измерили температуру из-за коронавируса (ФОТО) 6
14.03.2020 13:30
Донорам, вернувшимся из-за границы, закрыли вход на станцию переливания крови Петрозаводска
14.03.2020 17:52
Путин подписал закон об изменении Конституции 13
14.03.2020 14:30

Подросток пострадал в перевернувшейся на дороге в Карелии иномарке

Новости. Происшествия
11:03, 15 Марта 2020
фото: ГИБДД Карелии
Загрузка...

В Олонецком районе иномарка упала в кювет, в ДТП пострадал 16-летний пассажир, сообщили в ГИБДД Карелии.

В ночь с 14 на 15 марта, в 4.20, в Олонецком районе, на 342 км автодороги "Кола", водитель, управляя автомобилем Chevrolet, не учел скорость движения, дорожные и метеорологические условия, допустил занос автомашины, не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

В результате ДТП пострадал 16-летний пассажир, пострадавшему оказана медицинская помощь. Обстоятельства ДТП выясняются.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.03.2020, 20:28
Эвакуация посетителей торгового центра "Лотос Plaza" началась в Петрозаводске
11.03.2020, 10:11
Жителей Карелии с редкой группой крови просят стать донорами
11.03.2020, 11:37
Стало известно состояние пострадавших в страшном ДТП в Петрозаводске
10.03.2020, 16:31
На границе с Карелией выявили больного коронавирусом
11.03.2020, 01:17
Гонщики в Петрозаводске устроили страшную аварию с жертвами (ШОК-ВИДЕО)
12.03.2020, 10:29
Глава Минздрава Карелии: При прогрессирующем развитии пандемии коронавируса в регионе понадобится более 3 млрд рублей

Чтиво

11.03.2020 12:20
Без политики
Пять причин: Почему нельзя повторять за конкурентами
Расскажем, почему нельзя копировать сайт, контент и фирменный стиль у конкурентов.
"Главное – не обижаться и не грустить" 4
05.03.2020 10:53
"Всегда мечтала стать врачом"
29.02.2020 22:15
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером": Незаконные свалки и проблемы очистных сооружений в Карелии. Пути решения.
13.03.2020 15:33
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»