Подросток пострадал в перевернувшейся на дороге в Карелии иномарке

В Олонецком районе иномарка упала в кювет, в ДТП пострадал 16-летний пассажир, сообщили в ГИБДД Карелии.

В ночь с 14 на 15 марта, в 4.20, в Олонецком районе, на 342 км автодороги "Кола", водитель, управляя автомобилем Chevrolet, не учел скорость движения, дорожные и метеорологические условия, допустил занос автомашины, не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

В результате ДТП пострадал 16-летний пассажир, пострадавшему оказана медицинская помощь. Обстоятельства ДТП выясняются.