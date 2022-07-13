Подросток пытался украсть из магазина в райцентре Карелии сливочное масло на 1,5 тысячи рублей

В Карелии росгвардейцы продолжают задерживать любителей бесплатного шоппинга.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, сотрудники Сегежского отдела вневедомственной охраны получили информацию о срабатывании тревожной кнопки в одном из сетевых магазинов города. Прибывшие на место вызова росгвардейцы осмотрели помещение торгового заведения и нашли подозреваемого в краже товара. Несовершеннолетний сегежанин без оплаты пронес мимо кассы сливочное масло стоимостью около 1500 рублей.

Еще один инцидент произошел в Сортавале. Там задержали 36-летнего мужчину, который был замечен за хищением двух бутылок крепкого спиртного.

Нарушителей передали полиции.

Ранее сообщалось, росгвардейцы задержали жителя Петрозаводска, укравшего велосипед у ребенка.