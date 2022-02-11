Подросток-рецидивист в Карелии воспользовался «классикой» своего уснувшего знакомого

В Беломорском районе возбуждено уголовное дело об угоне, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Беломорского района поступило заявление местного жителя о пропаже отечественного автомобиля.

Участковый разобрался в обстоятельствах и нашел подозреваемого — ранее судимого несовершеннолетнего односельчанина потерпевшего. Юноша знал семью потерпевшего и часто бывал у него в гостях. Во время одного из визитов, воспользовавшись тем, что хозяин заснул, он взял ключи от автомобиля ВАЗ 2105 и поехал кататься.

Бдительные прохожие заметили подростка за рулем автомобиля, остановили машину и попытались поймать водителя, но тот бежал, бросив транспорт. В настоящее время автомобиль возвращен законному владельцу.

Против молодого человека заведено уголовное дело, фигурант дал признательные показания. Дознание продолжается.