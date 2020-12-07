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Подросток-рецидивист в поселке Карелии умудрился украсть мотоцикл, не вскрывая гараж

Новости. Криминал
11:09, 08 Декабря 2020
фото: © pixabay.com
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В Кемском районе несовершеннолетний местный житель украл мотоцикл и обменял на мопед, чтобы скрыть следы преступления, сообщили в МВД Карели

О пропаже мотоцикла "ИЖ" в полицию Кемского района сообщил 49-летний местный житель. Мужчина хранил своего железного коня в гараже. По его словам, неизвестные проникли внутрь без взлома и забрали мотоцикл. Причинённый ущерб пострадавший оценил в 150 тыс. рублей.

В ходе розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен подозреваемый. Им оказался несовершеннолетний житель Кеми. Выяснилось, что с владельцем он знаком не был. Мотоцикл увидел случайно, когда проходил мимо гаража. Модель юношу заинтересовала, тогда он и решил присвоить её себе.

Забрался на крышу гаража и обнаружил в ней щель, благодаря которой попал внутрь помещения. Молодой человек открыл двери, выкатил двухколёсное транспортное средство, закрыл гараж изнутри и вылез из него тем же путём, что и залез.

Правда, добытый трофей подозреваемый себе не оставил. Распорядился им иначе: обменял у своего знакомого на мопед.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Юноше может грозить до 5 лет лишения свободы. К слову, это не первый проступок несовершеннолетнего. С ним и его законным представителем неоднократно проводились профилактические беседы.

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